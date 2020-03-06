Прямая трансляция матча «Шинник» – «Урал» в Олимп Кубке России. Есть текстовый онлайн

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В перенесенном матча 1/4 финала Олимп Кубка России «Шинник» встречается с «Уралом».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию. Также матч можно в прямом эфире посмотреть на Sports.ru👇

Игра была отложена из-за плохого состояния газона в Ярославле. Впоследствии случился еще один перенос – в связи с пандемией коронавируса.

Победитель матча «Шинник»«Урал» в полуфинале встретится с «Химками».

Олимп Кубок России

1/4 финала

Шинник – Урал 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
24 июня, 17.00, «Шинник»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 16 Бавин.
ШинникЯшин, Покидышев, Стешин, Патрашко, Олейников, Эктов, Самойлов, Зинков, Алейников, Низамутдинов (Мацхарашвили, 46), Самодин.
УралГодзюр, Золотов, Вилюш, Кулаков, Емельянов, Аугустыняк, Эль-Кабир, Бавин, Кухарчик, Егорычев, Панюков (Ефремов, 68).
Предупреждения:
Бавин (35), Олейников (37), Низамутдинов (39).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка России

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