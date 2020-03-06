Прямая трансляция матча «Шинник» – «Урал» в Олимп Кубке России. Есть текстовый онлайн

В перенесенном матча 1/4 финала Олимп Кубка России «Шинник» встречается с «Уралом».
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Игра была отложена из-за плохого состояния газона в Ярославле. Впоследствии случился еще один перенос – в связи с пандемией коронавируса.
Победитель матча «Шинник» – «Урал» в полуфинале встретится с «Химками».
Олимп Кубок России
1/4 финала
- Дата проведения
- 24 июня, 17.00, «Шинник»
- Гол:
- 0:1 – 16 Бавин.
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Шинник –
Яшин, Покидышев, Стешин, Патрашко, Олейников, Эктов, Самойлов, Зинков, Алейников, Низамутдинов (Мацхарашвили, 46), Самодин.
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Урал –
Годзюр, Золотов, Вилюш, Кулаков, Емельянов, Аугустыняк, Эль-Кабир, Бавин, Кухарчик, Егорычев, Панюков (Ефремов, 68).
- Предупреждения:
- Бавин (35), Олейников (37), Низамутдинов (39).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.