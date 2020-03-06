Прямая трансляция матча «Шинник» – «Урал» в Олимп Кубке России. Есть текстовый онлайн

В перенесенном матча 1/4 финала Олимп Кубка России «Шинник» встречается с «Уралом».

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Игра была отложена из-за плохого состояния газона в Ярославле. Впоследствии случился еще один перенос – в связи с пандемией коронавируса.

Победитель матча – в полуфинале встретится с «Химками».

Олимп Кубок России

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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