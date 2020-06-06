Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Пэлас», «Ман Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед»

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31-й тур Премьер-лиги открылся матчем «Лестер» – «Брайтон» (0:0).

В среду «Манчестер Юнайтед» примет «Шеффилд Юнайтед». «Ливерпуль» встретится с «Кристал Пэлас».

В четверг пройдет матч «Челси»«Манчестер Сити».

Чемпионат Англии

31-й тур

Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
24 июня, 20.00, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ньюкасл – Астон Вилла
Дата проведения
24 июня, 20.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Норвич – Эвертон
Дата проведения
24 июня, 20.00, «Карроу Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Вулверхэмптон – Борнмут
Дата проведения
24 июня, 20.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Ливерпуль – Кристал Пэлас
Дата проведения
24 июня, 22.15, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Саутгемптон – Арсенал
Дата проведения
25 июня, 20.00, «Сент-Мэрис»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Бернли – Уотфорд
Дата проведения
25 июня, 20.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Челси – Манчестер Сити
Дата проведения
25 июня, 22.15, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Лестер – Брайтон 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
23 июня, 20.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика
ЛестерШмейхель, Джастин, Эванс, Сеюнджю, Чилуэлл, Ндиди, Менди (Тилеманс, 69), Грэй (Перес, 73), Мэддисон, Ихеаначо (Барнс, 69), Варди.
БрайтонРайан, Лэмпти, Уэбстер (Даффи, 24), Данк, Берн, Биссума (Проппер, 58), Стивенс, Муй, Мак Аллистер (Марч, 58), Коннолли (Мюррей, 82), Мопе (Троссард, 57).
Предупреждения:
Джастин (12), Ндиди (34), Стивенс (36), Даффи (80).

 

Тоттенхэм – Вест Хэм 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
23 июня, 22.15, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 64, автогол Соучек, 2:0 – 82 Кейн.
ТоттенхэмЛьорис, Орье, Санчес, Дайер, Дэвис, Сиссоко, Ло Чельсо, Лукас Моура (Бергвейн, 72), Алли (Ламела, 59), Сон Хын Мин (Уинкс, 86), Кейн.
Вест ХэмФабианьски, Фредерикс, Бальбуэна, Диоп, Крессуэлл, Соучек, Райс, Боуэн, Нобл (Фелипе Андерсон, 71), Форнальс (Лансини, 71), Антонио.
Предупреждения:
Форнальс (15), Нобл (26), Кейн (51), Дэвис (67).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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