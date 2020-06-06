Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Пэлас», «Ман Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед»

31-й тур Премьер-лиги открылся матчем «Лестер» – «Брайтон» (0:0).
В среду «Манчестер Юнайтед» примет «Шеффилд Юнайтед». «Ливерпуль» встретится с «Кристал Пэлас».
В четверг пройдет матч «Челси» – «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии
31-й тур
- Дата проведения
- 24 июня, 20.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 24 июня, 20.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 24 июня, 20.00, «Карроу Роуд»
- Дата проведения
- 24 июня, 20.00, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 24 июня, 22.15, «Энфилд»
- Дата проведения
- 25 июня, 20.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 25 июня, 20.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 25 июня, 22.15, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 23 июня, 20.00, «Кинг Пауэр»
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Лестер –
Шмейхель, Джастин, Эванс, Сеюнджю, Чилуэлл, Ндиди, Менди (Тилеманс, 69), Грэй (Перес, 73), Мэддисон, Ихеаначо (Барнс, 69), Варди.
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Брайтон –
Райан, Лэмпти, Уэбстер (Даффи, 24), Данк, Берн, Биссума (Проппер, 58), Стивенс, Муй, Мак Аллистер (Марч, 58), Коннолли (Мюррей, 82), Мопе (Троссард, 57).
- Дата проведения
- 23 июня, 22.15, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
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Тоттенхэм –
Льорис, Орье, Санчес, Дайер, Дэвис, Сиссоко, Ло Чельсо, Лукас Моура (Бергвейн, 72), Алли (Ламела, 59), Сон Хын Мин (Уинкс, 86), Кейн.
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Вест Хэм –
Фабианьски, Фредерикс, Бальбуэна, Диоп, Крессуэлл, Соучек, Райс, Боуэн, Нобл (Фелипе Андерсон, 71), Форнальс (Лансини, 71), Антонио.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.