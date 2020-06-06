Задержанным фанатам «Спартака» и их близким угрожали реальными сроками в ходе обысков («СЭ»)

Представители правоохранительных органов угрожали задержанным фанатам «Спартака» и их родным реальными сроками за участие в проводах команды в Тулу на матч 23-го тура , сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, сотрудники полиции в ходе обысков ссылались на вторую часть 213-й статьи Уголовного кодекса РФ. В ней сказано, что хулиганские действия, совершенные по предварительному сговору, наказываются штрафом в размере от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.

Вчера выступил с заявлением касательно сложившейся ситуации и призвал представителей правопорядка воздержаться от уголовного преследования фанатов, поскольку их действия не были хулиганскими.

Также стало известно, что всего полиция задержала около 70 человек.

Против фанатов «Спартака» завели уголовное дело. Клуб за них вступился, а игроки заплатят штрафы