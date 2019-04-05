Игинла, Госса и Холланд вошли в Зал славы НХЛ, Могильный и Гончар – нет

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Джером Игинла, Мариан Госса, Кевин Лоу, Даг Уилсон, Кен Холланд и Ким Сент-Пьер введены в Зал славы НХЛ. Об этом было официально объявлено сегодня.

Бывший форвард «Калгари» Джером Игинла провел в НХЛ 1554 матча и набрал 1300 (625+627) очков. Игинла дважды брал «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер лиги, выигрывал «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир и признавался самым ценным игроком сезона.

На счету Госсы 1134 (525+609) очка в 1309 играх за «Оттаву», «Атланту», «Питтсбург», «Детройт» и «Чикаго». С «Блэкхокс» он трижды побеждал в Кубке Стэнли.

Защитник Кевин Лоу, поигравший за «Эдмонтон» и «Рейнджерс», набрал 431 (84+347) очко в 1254 матчах. Он пять раз выигрывал Кубок Стэнли с «Ойлерс» и один – с «Рейнджерс».

Даг Уилсон из «Чикаго», который сейчас занимает пост генерального менеджера «Сан-Хосе», провел в лиге 1024 игры и набрал 827 (237+590) очков. В 1982 году он получил «Норрис Трофи» как лучший защитник сезона.

Кен Холланд, который был исполнительным вице-президентом и генеральным менеджером «Детройта» с 1997 по 2019 год, выиграл с клубом три Кубка Стэнли.

Голкипер сборной Канады Ким Сен-Пьер выиграла три Олимпиады, а также пять раз становилась чемпионом мира. 

Бывший форвард «Баффало» и «Ванкувера» Александр Могильный и экс-защитник «Вашингтона» и «Питтсбурга» Сергей Гончар не попали в Зал славы, хотя их кандидатуры активно обсуждались экспертами.

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