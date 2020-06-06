«Лацио» проиграл «Аталанте» (2:3), ведя 2:0 к 11-й минуте, и отстает от «Юве» на 4 очка

В 27-м туре Серии А победила (3:2), уступая 0:2 к 11-й минуте.

Таким образом, римляне остались на втором месте с 62 баллами и отстают от «Ювентуса» на 4 очка. «Аталанта» идет 4-й с 54 очками.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Таблица Серии А

Статистика Серии А