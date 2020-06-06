«Лацио» проиграл «Аталанте» (2:3), ведя 2:0 к 11-й минуте, и отстает от «Юве» на 4 очка

В 27-м туре Серии А «Аталанта» победила «Лацио» (3:2), уступая 0:2 к 11-й минуте.
Таким образом, римляне остались на втором месте с 62 баллами и отстают от «Ювентуса» на 4 очка. «Аталанта» идет 4-й с 54 очками.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
- Дата проведения
- 24 июня, 22.45, «Адзурри д′Италия»
- Голы:
- 0:1 – 5, автогол де Рон, 0:2 – 11 Милинкович-Савич, 1:2 – 38 Госенс, 2:2 – 66 Малиновский, 3:2 – 80 Паломино.
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Аталанта –
Голлини, Госенс (Кастань, 70), Гимшити, Паломино, Хатебур, де Рон, Малиновский (Иличич, 77), Гомес, Фройлер, Толои, Сапата (Муриэль, 70).
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Лацио –
Стракоша, Габаррон, Раду (Баштуш, 77), Ачерби, Лаццари, Катальди (Пароло, 60), Луис Альберто (Андерсон, 77), Корреа (Кайседо, 55), Милинкович-Савич, Хони Родригес (Лукаку, 76), Иммобиле.
- Предупреждения:
- Толои (52), де Рон (56), Милинкович-Савич (72), Габаррон (85).