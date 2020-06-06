«Лацио» проиграл «Аталанте» (2:3), ведя 2:0 к 11-й минуте, и отстает от «Юве» на 4 очка

Теги Лацио Аталанта серия А Италия Sports.ru Футбол

В 27-м туре Серии А «Аталанта» победила «Лацио» (3:2), уступая 0:2 к 11-й минуте.

Таким образом, римляне остались на втором месте с 62 баллами и отстают от «Ювентуса» на 4 очка. «Аталанта» идет 4-й с 54 очками.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Аталанта – Лацио 3:2 (1:2, 2:0)
Дата проведения
24 июня, 22.45, «Адзурри д′Италия»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 5, автогол де Рон, 0:2 – 11 Милинкович-Савич, 1:2 – 38 Госенс, 2:2 – 66 Малиновский, 3:2 – 80 Паломино.
АталантаГоллини, Госенс (Кастань, 70), Гимшити, Паломино, Хатебур, де Рон, Малиновский (Иличич, 77), Гомес, Фройлер, Толои, Сапата (Муриэль, 70).
ЛациоСтракоша, Габаррон, Раду (Баштуш, 77), Ачерби, Лаццари, Катальди (Пароло, 60), Луис Альберто (Андерсон, 77), Корреа (Кайседо, 55), Милинкович-Савич, Хони Родригес (Лукаку, 76), Иммобиле.
Предупреждения:
Толои (52), де Рон (56), Милинкович-Савич (72), Габаррон (85).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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