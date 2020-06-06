ЦСКА подписал контракт с воспитанником «Ростова» Гогричиани

Воспитанник «Ростова» продолжит карьеру в ЦСКА.

Московский клуб объявил о подписании контракта с 20-летним атакующим полузащитником.

Как уточнила пресс-служба ЦСКА, в текущем сезоне РПЛ Гогричиани команде помочь не сможет, так как возможности внести его в заявку нет.

В молодежном первенстве сезона-2019/20 хавбек забил 11 голов в 21 матче.