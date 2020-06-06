ЦСКА подписал контракт с воспитанником «Ростова» Гогричиани

Воспитанник «Ростова» Гоча Гогричиани продолжит карьеру в ЦСКА.
Московский клуб объявил о подписании контракта с 20-летним атакующим полузащитником.
Как уточнила пресс-служба ЦСКА, в текущем сезоне РПЛ Гогричиани команде помочь не сможет, так как возможности внести его в заявку нет.
В молодежном первенстве сезона-2019/20 хавбек забил 11 голов в 21 матче.
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✍🏻 ПФК ЦСКА подписал контракт с молодым атакующим полузащитником Гочей Гогричиани. ⠀ Ранее россиянин выступал за молодежную команду «Ростова». В текущем сезоне РПЛ Гогричиани команде помочь не сможет, так как не может быть заявлен. ⠀ В молодежном первенстве сезона-2019/20 сын известного грузинского нападающего Гочи Гогричиани забил 11 голов в 21 матче. ⠀ Добро пожаловать!