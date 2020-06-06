«Никто не фанатеет от Месси так, как ты. И Роналду как игрок лучше». Пирс Морган ответил Линекеру

Английский журналист, болельщик «Арсенала» Пирс Морган отреагировал на поздравления Лионеля Месси Гари Линекером.
Экс-форвард сборной Англии в своем комментарии заявил, что, помимо голов, «никто в футболе не пасует как Месси и не видит игру как Месси».
Морган ответил на твит Линекера: «Никто не фанатеет от Месси так, как ты, это точно. И Криштиану Роналду как игрок лучше. Добился успеха в нескольких странах и на международном уровне. Он сильнее, быстрее, лучше играет головой и лучше подготовлен физически».
«Месси приближается к закату изумительной карьеры. Наслаждайтесь, пока можете». Линекер поздравил форварда с 33-летием