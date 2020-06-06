Денис Черышев: «Вера помогает не зазнаться. Успехи не дают права считать себя выше других»

Хавбек сборной России и «Валенсии» изложил свои моральные принципы, делясь воспоминаниями о .

«Каждый день [во время чемпионата мира я] обязательно молился: утром и вечером. Мне это очень помогает сохранять спокойствие, смирение. Вера помогает мне не терять связь с реальностью, не зазнаваться. Всегда нужно понимать, что никакие успехи не дают тебе права считать себя выше других.

С папой ( – примечание Sports.ru) общались каждый день. Когда я забил гол, он, наверное, в шоке был. Помню, мне прислали видео, как он кричал от радости в студии. Потом посмеялись с ним от души.

После победы над Египтом у нас был выходной день, и мы с папой увиделись. Вместе покушали, пообщались, обсудили матч. Для меня эта встреча стала одним из самых запоминающихся и счастливых моментов турнира.

Когда после ЧМ-2018 вернулся в «Валенсию», ребята из команды встретили меня очень тепло. Подкалывали, конечно, но по-доброму. А так были очень рады за меня, что сборная России провела хороший чемпионат. Было приятно.

На память о чемпионате мира у меня остались призы лучшему игроку, которые мне вручили после первых двух матчей. Сохранил бутсы, в которых играл. Почти все майки подарил близким и друзьям, но парочку оставил себе.

После чемпионата мира меня стали больше узнавать, особенно в России. Но я отношусь к этому спокойно. Футбольная карьера не такая длинная: через несколько лет будут играть другие футболисты, а про нас будут потихоньку забывать. Земная слава проходит, это естественный процесс», – сказал полузащитник.