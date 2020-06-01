Метания ЦСКА и Гончаренко, «Ман Сити» в огне, победы «Юве» и «Милана», коронавирус в «Уфе», баннер «Жизни белых важны» над «Этихадом» и другие новости утра

1. В ЦСКА все сложно: Виктор Гончаренко уехал в Беларусь сразу после матча с «Зенитом», при этом армейский клуб все еще надеется сохранить его до конца сезона и продолжает переговоры. Пока же ЦСКА объявил, что к игре с «Динамо» команду будет готовить Сергей Овчинников. Клуб объяснил это плохим самочувствием Гончаренко. Также появилась информация, что один из братьев Березуцких отказался стать и.о. главного тренера.

2. «Уфа» выпустила заявление, согласно которому в команде «единичный случай возможного инфицирования» коронавирусом. Ранее клуб отрицал факт заболевания. Также пишут, что РФС и РПЛ разрешили провести матч «Уфа» – «Тамбов», хотя были в курсе коронавируса у игроков уфимцев Вомбергара и Безденежных.

3. «Манчестер Сити» в 30-м туре АПЛ не заметил «Бернли» и заколотил в ворота соперника 5 мячей. Впрочем, до «Ливерпуля» все еще очень далеко – 20 очков, мерсисайдцам хватит 5 баллов в 8 оставшихся турах, чтобы взять титул.

4. Самолет с баннером «Жизни белых важны» пролетел над стадионом в начале матча «Ман Сити» – «Бернли». Похоже, его запустили фанаты «Бернли», клуб уже извинился.

5. РФС просит Роспотребнадзор смягчить протокол проведения соревнований: изолировать только зараженных игроков и плотно контактировавших с ними.

6. В Серии А «Ювентус» обыграл «Болонью» (2:0) в гостях, «Милан» разнес «Лечче» (4:1) на выезде. Интересный факт: Роналду забивал в 11 из 12 месяцев за «Юве», остался только июль (но там у Турина 8 матчей, так что шансы добить статистику велики).

7. «Реал» недоволен расписанием Ла Лиги: между 33-м и 34-м турами у мадридцев 62 часа отдыха, а у «Барселоны» – 118.

Тем временем «Севилья» потеряла очки, сыграв вничью с «Вильярреалом».

8. КДК рассмотрит выкрики фанатов ЦСКА в адрес Малкома на предмет дискриминации.

9. Старт хоккейного ЧМ-2021 перенесен с 7 на 21 мая.

10. Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич извинился перед «Ростовом», признав свои слова о клубе «не совсем корректными».

11. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выдвинут кандидатом в президенты Союза биатлонистов России.

12. Некоторые трансферные новости. «Бавария» предлагает за Сане 40 млн евро. Договоренности с «Сити» пока нет. «Барселона» готова отпустить Дембеле за 50-60 млн евро. Им интересуется «Ливерпуль». Тома Менье вроде как уже подписал с дортмундской «Боруссией» контракт на 4 года, а форвард «Динамо» Обольский пройдет просмотр в клубе Сегунды.

13. «Формула-1» запустила проект по борьбе с расизмом и последствиями пандемии. Команды будут использовать радужные символы в Австрии.

14. Новости НХЛ. Канадский журналист предложил переименовать приз лучшему игроку Кубка Стэнли «Конн Смайт»: «Трофей назван в честь расиста». «Колорадо» агитировал болельщиков поучаствовать в виртуальном ЛГБТ-параде. Лига официально объявила о проведении драфт-лотереи 26 июня.

15. У теннисиста Борны Чорича, тренер Григора Димитрова и фитнес-тренера Новака Джоковича обнаружен коронавирус после турнира в Задаре.

16. В боксы единственного афроамериканского гонщика NASCAR подбросили висельную петлю.

17. Александр Кокорин вновь отличился: футболист выложил фото в маске из крокодиловой кожи. Она стоит почти 30 тысяч рублей, пишут, что он купил две штуки.

Цитаты дня.

Хоккеист «Локомотива» Ткачев о ЛГБТ: «Мы в свободной стране, но я за советское воспитание. Детям лучше это не видеть»

Уткин о действиях РПЛ: «Прядкин – предатель. Когда его вызвали на допрос в СК по надуманному делу, его поддержали все клубы»

Дарья Домрачева: «Я абсолютно точно за свободные и честные выборы у нас в Беларуси»

Гари Невилл: «Погба – единственный игрок мирового класса в «МЮ»

«Ростов» о матче с «Сочи»: «РПЛ самоустранилась, столкнув лбами два клуба. У нас нет претензий к «Сочи»

«Мерзость зашкаливает, но это стало на Украине обычной практикой». Валуев возмутился флагом ЛГБТ у монумента «Родина-мать» в Киеве

Сетьен о работе ВАР в матче «Реала»: «Все видели, что произошло. Каждый сделает собственные выводы»

Евгения Медведева: «Когда я выиграла первый чемпионат мира, у меня в голове были одни мультики»

Илья Брызгалов: «Поговорил бы со Сталиным, у меня много к нему вопросов. Не отрекаюсь от этой темы»

«Нужно было удалять Оздоева и Дивеева. Карасеву – двойка». Арбитр Федотов о матче ЦСКА – «Зенит»

Защитник «Бернли» Ми о баннере «Жизни белых важны»: «Мне стыдно и неловко. Этим людям нужно научиться жить в XXI веке»

Федотов о матче с «Ростовом»: «Если в 18 лет опасно играть в футбол, а участвовать в боевых действиях – нормально, я умываю руки»