«Ростов» выступил с заявлением по поводу матча 23-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:10).

«Ростов» считает, что решение по проведению матча 23-го тура чемпионата России по футболу «Сочи» – «Ростов» должна была принять российская Премьер-Лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе.

При этом в любом случае ответственность за принятое решение должна возлагаться на руководство РПЛ, а не на ФК «Сочи». Вместо принятия решения лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив «Сочи» под шквал критики.

У футбольного клуба «Ростов» нет претензий к ФК «Сочи». Мы убеждены, что в вопросе проведения игр и утверждения календаря нет места договоренностям клубов – подобные организационные решения находятся в сфере исключительной компетенции руководства РПЛ», – сказано в сообщении, появившемся на официальном сайте «Ростова».

«Ростов» не смог сыграть против «Сочи» основным составом в связи с тем, что на той неделе у шести футболистов был выявлен коронавирус. Клуб ушел на карантин. Тогда «Сочи» объявил, что игра не будет перенесена.

РПЛ, ты как? Ты где? Ты для чего?

10:1 «Сочи» и «Ростова» – напоминание, что нам нужна дотошная, а не компромиссная лига