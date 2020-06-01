Защитник «Бернли» Ми о баннере «Жизни белых важны»: «Мне стыдно и неловко. Этим людям нужно научиться жить в XXI веке»

Защитник Бен Ми осудил людей, запустивших самолет с баннером «Жизни белых важны, «Бернли» перед игрой с (0:5).

«Сначала я хотел бы сказать пару слов о самолете. Мне стыдно и неловко из-за того, что несколько болельщиков решили запустить это над стадионом. Они ничего не понимают.

Некоторым парням в раздевалке было неловко. Мы стоим не за это. Они не понимают, чего мы пытаемся добиться. Этим людям нужно научиться жить в XXI веке и узнать чуть больше. Они не представляют наши идеи, идеи клуба, игроков и большинства болельщиков.

Мы слышали перед игрой, что подобное может произойти. Клуб пытался это предотвратить. Я слышал, что это организовали несколько болельщиков, и надеюсь, что это не повторится. Я не хочу, чтобы это ассоциировалось с моим клубом. Я не хочу видеть это в игре.

Это неправильно. Мы абсолютно это осуждаем. Этим людям нужно кое-чему научиться, нужно, чтобы им объяснили, чего пытается добиться движение Black Lives Matter («Жизни черных важны» – прим. Sports.ru).

Игроки объединились. Мы хотим равенства в обществе и в футболе, вне зависимости от расы, религии, пола или принадлежности к ЛГБТК-сообществу. Этого хотят игроки, этого хотят большинство болельщиков. Мы хотим бороться за меньшинства», – сказал Ми.

Самолет с баннером «Жизни белых важны» пролетел над стадионом в начале матча «Ман Сити» – «Бернли»