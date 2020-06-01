КДК рассмотрит выкрики фанатов ЦСКА в адрес Малкома на предмет дискриминации

КДК рассмотрит эпизод с участием болельщиков ЦСКА, которые, возможно, допускали расистские выкрики в адрес полузащитника «Зенита» Малкома.
«Мы получили письмо от Смертина. Будем изучать этот вопрос, он включен в повестку дня заседания. От ЦСКА будут свои представители, они представят свою позицию.
Надо видео посмотреть, заслушать свидетелей. Будем определяться по ходу заседания», — сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
«Зенит» в субботу разгромил московский ЦСКА (4:0) в матче 23-го тура РПЛ. Позже офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин рассказал, что организация анализирует материалы с матча, полученные от системы мониторинга, и передаст дело в КДК, если будет установлен дискриминационный характер выкриков болельщиков в адрес Малкома.