КДК рассмотрит выкрики фанатов ЦСКА в адрес Малкома на предмет дискриминации

КДК рассмотрит эпизод с участием болельщиков ЦСКА, которые, возможно, допускали расистские выкрики в адрес полузащитника «Зенита» .

«Мы получили письмо от Смертина. Будем изучать этот вопрос, он включен в повестку дня заседания. От ЦСКА будут свои представители, они представят свою позицию.

Надо видео посмотреть, заслушать свидетелей. Будем определяться по ходу заседания», — сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

в субботу разгромил московский ЦСКА (4:0) в матче 23-го тура . Позже офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин рассказал, что организация анализирует материалы с матча, полученные от системы мониторинга, и передаст дело в КДК, если будет установлен дискриминационный характер выкриков болельщиков в адрес Малкома.

Фанаты ЦСКА ухали в адрес Малкома после гола