РФС и РПЛ разрешили провести матч «Уфа» – «Тамбов», узнав о коронавирусе у Вомбергара и Безденежных («РБ-Спорт»)

Игроки «Уфы» и заразились коронавирусом перед матчем 23-го тура против (2:1), сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, «Уфа» сообщила о заражении , РПЛ и «Тамбову», и они дали согласие на проведение игры.

Отмечается, что оба игрока отправились на карантин, получив положительные тесты на коронавирус. Однако остальная часть команды не была изолирована, хоть футболисты и контактировали на тренировках.

«Уфа» уведомила об этом РФС, РПЛ и «Тамбов», но никто из руководства организаций не был против проведения встречи.

Кроме того, коронавирусом заразился воспитанник академии «Уфы», который должен был стать болбоем на матче против «Тамбова». Он тоже отправился на карантин.

Представители «Тамбова» и «Уфы» отказались давать комментарии по этому вопросу.

Напомним, что ранее «Ростов» был вынужден выставить юниорский состав на матч против «Сочи» (1:10), а игра между «Динамо» и «Краснодаром» была перенесена.

РПЛ, ты как? Ты где? Ты для чего?