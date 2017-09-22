У Чорича и фитнес-тренера Джоковича обнаружен коронавирус после турнира в Задаре

Хорват Борна Чорич объявил, что после выставочного турнира Новака Джоковича в Задаре у него обнаружили коронавирус.

«Я хочу, чтобы все, кто контактировал со мной в последние дни, прошли тестирование! Мне очень жаль, что я мог нанести вред! Я хорошо себя чувствую, и у меня нет никаких симптомов. Берегите себя и свое здоровье», – написал Чорич.

Болгарин Григор Димитров вчера тоже рассказал, что по возвращении в Монако у него обнаружили коронавирус.

Сербское издание Sportklub пишет, что кроме Чорича заразились фитнес-тренер Димитрова и фитнес-тренер Джоковича. Сообщается, что трое зараженных останутся в изоляции в Задаре и не позднее, чем через пять пройдут повторный тест. Если результат будет отрицательным, они смогут вернуться домой. По информации от организаторов, тесты остальных участников турнира, включая других членов команды Джоковича и теннисистов, отрицательные. Они могут вернуться домой, но должны уйти на обязательную самоизоляцию.

Первая ракетка мира, как сообщалось, отказался сдавать анализ на коронавирус в Хорватии и уехал в Белград.

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