Кокорин выложил фото в маске из крокодиловой кожи. Она стоит почти 30 тысяч рублей

Форвард Александр Кокорин приобрел две маски из крокодиловой кожи.

Футболист опубликовал в своем инстаграме фото в одной из них.

По информации Metaratings.ru, такая маска стоит 29 500 рублей. Их изготавливают в одном из элитных московских ателье. Как заявляет производитель, маски создаются индивидуально под каждого заказчика. В них используется сменный фильтр.

Кроме того, Кокорин заказал себе гравировку «К.9».

Отметим, что на публикацию отреагировал форвард «Зенита» Сердар Азмун, оставивший под постом эмоджи: «🤦🏻».

В матче 23-го тура с «Ростовом» (1:10) Кокорин оформил хет-трик за «Сочи» и забил сотый гол в карьере.

У Кокорина маска из крокодиловой кожи за 30 тысяч рублей. Такая же у Тимати и бойца UFC Волкова

Фото: инстаграм