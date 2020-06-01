Кокорин выложил фото в маске из крокодиловой кожи. Она стоит почти 30 тысяч рублей

Форвард «Сочи» Александр Кокорин приобрел две маски из крокодиловой кожи.
Футболист опубликовал в своем инстаграме фото в одной из них.
По информации Metaratings.ru, такая маска стоит 29 500 рублей. Их изготавливают в одном из элитных московских ателье. Как заявляет производитель, маски создаются индивидуально под каждого заказчика. В них используется сменный фильтр.
Кроме того, Кокорин заказал себе гравировку «К.9».
Отметим, что на публикацию отреагировал форвард «Зенита» Сердар Азмун, оставивший под постом эмоджи: «🤦🏻».
В матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:10) Кокорин оформил хет-трик за «Сочи» и забил сотый гол в карьере.
У Кокорина маска из крокодиловой кожи за 30 тысяч рублей. Такая же у Тимати и бойца UFC Волкова
Фото: инстаграм Александра Кокорина