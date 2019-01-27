Евгения Медведева: «Когда я выиграла первый чемпионат мира, у меня в голове были одни мультики»

Двукратная чемпионка мира рассказала о случае, произошедшем с ней на чемпионате мира-2016 в Бостоне.

«Когда я выиграла первый чемпионат мира, у меня в голове были одни мультики.

В то время еще каталась потрясающая японская фигуристка . А я как раз тогда посмотрела аниме «Сейлор Мун» и на слух выучила песенку из оупенинга на японском. И я подошла к Мао (мне очень хотелось с ней поговорить), села рядом и сказала: «Смотри, я песенку выучила на твоем языке!» И спела ей эту песню.

Она положила мне руку на плечо и ответила: «Классно! А теперь пойди и спой эту песню журналистам». И я пошла и спела.

Благодаря человеку, который меня просто немного подтолкнул, получилось так, что теперь мне предстоит сыграть главную роль в глобальном ледовом шоу «Сейлор Мун».

Если я увижу Мао когда-нибудь лично, я скажу ей огромное спасибо. Случайности не случайны», – рассказала Медведева в эфире ОКР.