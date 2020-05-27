Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Брайтона», «Уотфорд» принимает «Лестер»

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В 30-м туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» поделили очки в Лондоне (1:1).

В субботу «Брайтон» играет с «Арсеналом», «Борнмут» – с «Кристал Пэлас».

В воскресенье «Астон Вилла» сыграет против «Челси», «Эвертон» примет «Ливерпуль».

«Манчестер Сити» примет «Бернли» в понедельник. 

Чемпионат Англии

30-й тур

Уотфорд – Лестер 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
20 июня, 14.30, «Викарэдж Роуд»
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УотфордФостер, Кабаселе, Фемения, Доусон, Мазина, Дукуре, Капу, Перейра, Хьюз, Сарр, Дини.
ЛестерШмейхель, Сеюнджю, Чилуэлл, Эванс, Джастин, Ндиди, Мэддисон, Олбрайтон, Барнс, Тилеманс, Варди.

 

Брайтон – Арсенал
Дата проведения
20 июня, 17.00, «Фалмер»
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Вест Хэм – Вулверхэмптон
Дата проведения
20 июня, 19.30, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Борнмут – Кристал Пэлас
Дата проведения
20 июня, 21.45, «Дин Корт»
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Ньюкасл – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
21 июня, 16.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Астон Вилла – Челси
Дата проведения
21 июня, 18.15, «Вилла Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Эвертон – Ливерпуль
Дата проведения
21 июня, 21.00, «Гудисон Парк»
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Норвич – Саутгемптон 0:3 (0:0, 0:3)
Дата проведения
19 июня, 20.00, «Карроу Роуд»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 49 Ингз, 0:2 – 54 Армстронг, 0:3 – 79 Редмонд.
НорвичКрул, Ааронс, Годфри, Клозе, Льюис, Буэндиа (Ида, 80), Маклин, Трибулл (Вранчич, 62), Кэнтуэлл (Эрнандес, 62), Пукки (Дуда, 80), Дрмич (Мартин, 89).
СаутгемптонМаккарти, Валери (Уокер-Питерс, 90), Стивенс, Беднарек, Бертран, Армстронг (Смоллбоун, 82), Уорд-Проуз, Хейбьерг, Редмонд (Буфаль, 89), Ингз (Телла, 88), Обафеми (Адамс, 82).
Предупреждения:
Ингз (73), Ааронс (90).

 

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
19 июня, 22.15, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
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Голы:
1:0 – 27 Бергвейн, 1:1 – 81, пенальти Бруну Фернандеш.
ТоттенхэмЛьорис, Орье, Санчес, Дайер, Дэвис, Сиссоко, Уинкс, Бергвейн (Ло Чельсо, 70), Ламела (Жедсон Фернандеш, 70), Сон Хын Мин, Кейн.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Линделеф (Матич, 78), Магуайр, Шоу, Мактомини (Байи, 89), Фред (Погба, 63), Джеймс (Гринвуд, 62), Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Марсьяль (Игало, 78).
Предупреждение:
Джеймс (41).

 

Манчестер Сити – Бернли
Дата проведения
22 июня, 22.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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