Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Брайтона», «Уотфорд» принимает «Лестер»

В 30-м туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» поделили очки в Лондоне (1:1).

В субботу «Брайтон» играет с , «Борнмут» – с «Кристал Пэлас».

В воскресенье «Астон Вилла» сыграет против , примет .

примет «Бернли» в понедельник.

30-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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