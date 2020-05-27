Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Брайтона», «Уотфорд» принимает «Лестер»

В 30-м туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» поделили очки в Лондоне (1:1).
В субботу «Брайтон» играет с «Арсеналом», «Борнмут» – с «Кристал Пэлас».
В воскресенье «Астон Вилла» сыграет против «Челси», «Эвертон» примет «Ливерпуль».
«Манчестер Сити» примет «Бернли» в понедельник.
30-й тур
- Дата проведения
- 20 июня, 14.30, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 20 июня, 17.00, «Фалмер»
- Дата проведения
- 20 июня, 19.30, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 20 июня, 21.45, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 21 июня, 16.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 21 июня, 18.15, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 21 июня, 21.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 19 июня, 20.00, «Карроу Роуд»
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Норвич –
Крул, Ааронс, Годфри, Клозе, Льюис, Буэндиа (Ида, 80), Маклин, Трибулл (Вранчич, 62), Кэнтуэлл (Эрнандес, 62), Пукки (Дуда, 80), Дрмич (Мартин, 89).
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Саутгемптон –
Маккарти, Валери (Уокер-Питерс, 90), Стивенс, Беднарек, Бертран, Армстронг (Смоллбоун, 82), Уорд-Проуз, Хейбьерг, Редмонд (Буфаль, 89), Ингз (Телла, 88), Обафеми (Адамс, 82).
- Дата проведения
- 19 июня, 22.15, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 27 Бергвейн, 1:1 – 81, пенальти Бруну Фернандеш.
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Тоттенхэм –
Льорис, Орье, Санчес, Дайер, Дэвис, Сиссоко, Уинкс, Бергвейн (Ло Чельсо, 70), Ламела (Жедсон Фернандеш, 70), Сон Хын Мин, Кейн.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уан-Биссака, Линделеф (Матич, 78), Магуайр, Шоу, Мактомини (Байи, 89), Фред (Погба, 63), Джеймс (Гринвуд, 62), Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Марсьяль (Игало, 78).
- Предупреждение:
- Джеймс (41).
- Дата проведения
- 22 июня, 22.00, «Этихад Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.