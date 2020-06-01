Один из братьев Березуцких отказался стать и.о. главного тренера ЦСКА (Sport24)

Руководство ЦСКА предлагало одному из братьев Березуцких стать исполняющим обязанности главного тренера, а другому – войти в тренерский штаб команды, однако получило отказ.

По информации Sport24, братья отказали руководству клуба, поскольку полагают, что не обладают опытом, необходимым для этой работы.

Напомним, неделю назад Алексей и получили тренерскую лицензию Pro, позволяющую возглавить клуб РПЛ.

В субботу ЦСКА с разгромным счетом проиграл «Зениту» (0:4) в матче 23-го тура . После этого появилась информация, что главный тренер команды подал в отставку.

Некоторое время назад ЦСКА объявил, что старший тренер будет готовить команду к матчу следующего тура РПЛ против «Динамо» в связи с плохим самочувствием Гончаренко.