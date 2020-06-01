Один из братьев Березуцких отказался стать и.о. главного тренера ЦСКА (Sport24)

Теги ЦСКА Алексей Березуцкий Василий Березуцкий премьер-лига Россия Сергей Овчинников Виктор Гончаренко Футбол

Руководство ЦСКА предлагало одному из братьев Березуцких стать исполняющим обязанности главного тренера, а другому – войти в тренерский штаб команды, однако получило отказ. 

По информации Sport24, братья отказали руководству клуба, поскольку полагают, что не обладают опытом, необходимым для этой работы.

Напомним, неделю назад Алексей и Василий Березуцкие получили тренерскую лицензию Pro, позволяющую возглавить клуб РПЛ.

В субботу ЦСКА с разгромным счетом проиграл «Зениту» (0:4) в матче 23-го тура РПЛ. После этого появилась информация, что главный тренер команды Виктор Гончаренко подал в отставку.

Некоторое время назад ЦСКА объявил, что старший тренер Сергей Овчинников будет готовить команду к матчу следующего тура РПЛ против «Динамо» в связи с плохим самочувствием Гончаренко.

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