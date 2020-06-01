Генич извинился перед «Ростовом», признав свои слова о клубе «не совсем корректными»

Комментатор посчитал нужным извиниться перед «Ростовом».

«Приношу извинения футбольному клубу «Ростов» за не совсем корректные высказывания в их адрес после игры в Сочи», – написал журналист.

На прошлой неделе в донской команде была зафиксирована вспышка коронавируса. отказался от переноса матча 23-го тура и одержал разгромную победу со счетом 10:1. «Ростов» выпустил на поле состав 2001-2004 годов рождения.

После игры Генич, в частности, так отзывался о ситуации: «К чему сейчас эти слезы? ######## заражение – получите издержки».

Парни из «Ростова», за которых мы топили: Романов забил на 47-й секунде, Хромов убрал Мевлю, Попов сделал 15 сэйвов (и пропустил 10 голов)