«Мерзость зашкаливает, но это стало на Украине обычной практикой». Валуев возмутился флагом ЛГБТ на монументе «Родина-мать» в Киеве

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал присутствие флага ЛГБТ на монументе «Родина-мать» в Киеве.

«И это ужасное позорное действие вынуждены терпеть и видеть жители страны, стремящейся в ту самую Европу, которая породила фашизм, которая 22 бомбила их столицу, не выбирая военный объект или жилые кварталы.

Мерзость содеянного зашкаливает, но это стало на (в) Украине обычной практикой. И не потому, что меня это жутко волнует, ведь по сути другая страна, пусть разбираются сами, но…

Исключительно для того эту гнусь публикую, что переформатирование истории приводит вот к таким результатам в том числе. Поэтому будем повнимательнее», – написал Валуев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николай Валуев (@nickvaluev) 22 Июн 2020 в 2:47 PDT

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