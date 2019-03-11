Дарья Домрачева: «Я абсолютно точно за свободные и честные выборы у нас в Беларуси»

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала об отношении к выборам президента Беларуси.
«На многочисленные вопросы о моем отношении к предстоящим выборам президента Республики Беларусь хотела бы оставить здесь исчерпывающий ответ.
Я абсолютно точно за свободные и честные выборы у нас в стране. Точно так же, как и за то, что кандидаты в президенты должны соответствовать определенным законодательством требованиям.
Мое право и обязанность как гражданина – прийти на выборы девятого числа и проголосовать.
Люблю родную мирную Беларусь!» – написала Домрачева.
Выборы в Беларуси пройдут 9 августа.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
На многочисленные вопросы о моем отношении к предстоящим выборам Президента Республики Беларусь, хотела бы оставить здесь исчерпывающий ответ: «Я абсолютно точно за свободные и честные выборы у нас в стране. Точно также, как и за то, что кандидаты в Президенты должны соответствовать определенным законодательством требованиям. Моё право и обязанность, как гражданина – прийти на выборы 9-го числа и проголосовать. Люблю Родную Мирную Беларусь! » #myBelarus #мояБеларусь