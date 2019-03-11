Дарья Домрачева: «Я абсолютно точно за свободные и честные выборы у нас в Беларуси»

Четырехкратная олимпийская чемпионка рассказала об отношении к выборам президента Беларуси.

«На многочисленные вопросы о моем отношении к предстоящим выборам президента Республики Беларусь хотела бы оставить здесь исчерпывающий ответ.

Я абсолютно точно за свободные и честные выборы у нас в стране. Точно так же, как и за то, что кандидаты в президенты должны соответствовать определенным законодательством требованиям.

Мое право и обязанность как гражданина – прийти на выборы девятого числа и проголосовать.

Люблю родную мирную Беларусь!» – написала Домрачева.

Выборы в Беларуси пройдут 9 августа.