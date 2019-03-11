Дарья Домрачева: «Я абсолютно точно за свободные и честные выборы у нас в Беларуси»

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Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала об отношении к выборам президента Беларуси. 

«На многочисленные вопросы о моем отношении к предстоящим выборам президента Республики Беларусь хотела бы оставить здесь исчерпывающий ответ.

Я абсолютно точно за свободные и честные выборы у нас в стране. Точно так же, как и за то, что кандидаты в президенты должны соответствовать определенным законодательством требованиям.

Мое право и обязанность как гражданина – прийти на выборы девятого числа и проголосовать.

Люблю родную мирную Беларусь!» – написала Домрачева. 

Выборы в Беларуси пройдут 9 августа. 

 
 
 
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На многочисленные вопросы о моем отношении к предстоящим выборам Президента Республики Беларусь, хотела бы оставить здесь исчерпывающий ответ: «Я абсолютно точно за свободные и честные выборы у нас в стране. Точно также, как и за то, что кандидаты в Президенты должны соответствовать определенным законодательством требованиям. Моё право и обязанность, как гражданина – прийти на выборы 9-го числа и проголосовать. Люблю Родную Мирную Беларусь! » #myBelarus #мояБеларусь

Публикация от Darya Domracheva (@dadofun)

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