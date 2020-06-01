Овчинников будет готовить ЦСКА к игре с «Динамо». Клуб объяснил это плохим самочувствием Гончаренко

ЦСКА опубликовал информацию о ситуации с тренерским штабом команды.

«Официально: в связи с плохим самочувствием главного тренера , который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с «Зенитом», готовить команду к встрече с будет старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников», – сказано в сообщении.

Ранее появлялась информация, согласно которой Гончаренко уехал в Беларусь сразу после матча с «Зенитом». Руководство ЦСКА ведет переговоры с главным тренером с целью принять решение о том, останется ли он на своем посту.

Матч с «Динамо» должен состояться в конце этой недели в рамках 24-го тура . Однако в составе соперника ЦСКА зафиксирована вспышка коронавируса. Основной состав «Динамо» ушел на карантин. Матч этой команды с «Краснодаром», который должен был состояться в рамках 23-го тура, отложен на июль.

Возможно, Гончаренко уходит из ЦСКА. У нас к нему всего два вопроса