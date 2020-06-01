РФС просит Роспотребнадзор смягчить протокол: изолировать только зараженных игроков и плотно контактировавших с ними

В сформировали предложение в адрес Роспотребнадзора о внесении поправок в действующий протокол проведения соревнований, сообщает «Спорт-Экспресс».

На данный момент действуют такие правила, согласно которым в случае выявления коронавируса в футбольной команде на 14-дневный карантин отправляются все, кто контактировал с заболевшим. Из-за этого был перенесен матч «Краснодар» – «Динамо», а в игре «Сочи» – «Ростов» (10:1) дончане выставили команду, составленную из футболистов младших возрастов.

РФС просит Роспотребнадзор смягчить протокол: либо отправлять на изоляцию только игроков с положительным результатом теста на коронавирус, либо изолировать также тех, кто плотно контактировал с зараженным более 15 минут (выявлять группу риска предлагается с помощью GPS-трекеров).

Ожидается, что ответ от Роспотребнадзора придет до начала 24-го тура , то есть до 26 июня.

РПЛ, ты как? Ты где? Ты для чего?