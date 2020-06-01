Чемпионат Италии. «Ювентус» обыграл «Болонью» в гостях, «Милан» разнес «Лечче»

В Италии возобновился футбольный сезон, прерывавшийся из-за пандемии коронавируса.

В 27-м туре Серии А «Лечче» крупно проиграл «Милану» (1:4), «Болонья» уступила «Ювентусу» (0:2).

Во вторник «Верона» сыграет с «Наполи», «Дженоа» – с «Пармой».

В среду «Интер» примет «Сассуоло», «Рома» – «Сампдорию», «Аталанта» сыграет против «Лацио».

Чемпионат Италии

27-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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