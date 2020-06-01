Чемпионат Италии. «Ювентус» обыграл «Болонью» в гостях, «Милан» разнес «Лечче»

В Италии возобновился футбольный сезон, прерывавшийся из-за пандемии коронавируса.
В 27-м туре Серии А «Лечче» крупно проиграл «Милану» (1:4), «Болонья» уступила «Ювентусу» (0:2).
Во вторник «Верона» сыграет с «Наполи», «Дженоа» – с «Пармой».
В среду «Интер» примет «Сассуоло», «Рома» – «Сампдорию», «Аталанта» сыграет против «Лацио».
Чемпионат Италии
27-й тур
- Дата проведения
- 22 июня, 20.30, «виа дель Маре»
- Голы:
- 0:1 – 26 Кастильехо, 1:1 – 54, пенальти Манкозу, 1:2 – 55 Бонавентура, 1:3 – 57 Ребич, 1:4 – 72 Рафаэл Леау.
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Лечче –
Габриэл, Рисполи, Лучони, Меккарьелло, Кальдерони, Петриччоне, Тахцидис, Манкозу (Шахов, 87), Сапонара (Вера, 87), Фалько, Лападула (Эль-Бабакар, 46).
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Милан –
Доннарумма, Конти, Кьер (Габбия, 40), Романьоли, Тео, Кессиэ (Лукас Пакета, 87), Беннасер, Кастильехо (Салемакерс, 68), Бонавентура (Биглия, 86), Чалханоглу, Ребич (Рафаэл Леау, 68).
- Дата проведения
- 22 июня, 20.30, «Артемио Франки»
- Голы:
- 0:1 – 17, пенальти Доннарумма, 1:1 – 29 Пеццелья.
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Фиорентина –
Дронговски, Касерес, Пеццелья, Чеккерини, Далберт (Лирола, 46), Данкан (Геззаль, 67; Миленкович, 73), Пульгар, Кастровилли, Кьеза (Соттиль, 90), Влахович, Рибери (Кутроне, 90).
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Брешия –
Йоронен, Сабелли, Папетти, Матею, Семприни (Мартелла, 84), Бьярнасон (Ромуло, 55), Тонали, Дессена, Змргал (Шпалек, 66), Скрабб (Торрегросса, 55), Доннарумма.
- Предупреждения:
- Касерес (15), Чеккерини (22), Далберт (32), Папетти (61), Семприни (75), Шпалек (81), Торрегросса (86), Кьеза (87).
- Удаление:
- Касерес (70).
- Дата проведения
- 22 июня, 22.45, «Ренато Далль'Ара»
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Болонья –
Скорупски, Томиясу, Ларангейра, Денсвил, Дейкс, Медель (Поли, 82), Сванберг (Паласио, 57), Орсолини (Джувара, 82), Сориано (Домингес, 75), Сансоне (Канджано, 82), Барроу.
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Ювентус –
Шченсны, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо (Данило, 66), Бентанкур, Пьянич (Рэмзи, 71), Рабьо (Матюиди, 70), Бернардески, Дибала (Дуглас Коста, 79), Роналду.
- Удаление:
- Данило (90).
- Дата проведения
- 23 июня, 20.30, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 23 июня, 20.30, «Паоло Мацца»
- Дата проведения
- 23 июня, 22.45, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 23 июня, 22.45, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 24 июня, 20.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 24 июня, 22.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 24 июня, 22.45, «Адзурри д′Италия»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.