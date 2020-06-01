Чемпионат Италии. «Ювентус» обыграл «Болонью» в гостях, «Милан» разнес «Лечче»

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В Италии возобновился футбольный сезон, прерывавшийся из-за пандемии коронавируса.

В 27-м туре Серии А «Лечче» крупно проиграл «Милану» (1:4), «Болонья» уступила «Ювентусу» (0:2).

Во вторник «Верона» сыграет с «Наполи», «Дженоа» – с «Пармой».

В среду «Интер» примет «Сассуоло», «Рома» – «Сампдорию», «Аталанта» сыграет против «Лацио».

Чемпионат Италии

27-й тур

Лечче – Милан 1:4 (0:1, 1:3)
Дата проведения
22 июня, 20.30, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 26 Кастильехо, 1:1 – 54, пенальти Манкозу, 1:2 – 55 Бонавентура, 1:3 – 57 Ребич, 1:4 – 72 Рафаэл Леау.
ЛеччеГабриэл, Рисполи, Лучони, Меккарьелло, Кальдерони, Петриччоне, Тахцидис, Манкозу (Шахов, 87), Сапонара (Вера, 87), Фалько, Лападула (Эль-Бабакар, 46).
МиланДоннарумма, Конти, Кьер (Габбия, 40), Романьоли, Тео, Кессиэ (Лукас Пакета, 87), Беннасер, Кастильехо (Салемакерс, 68), Бонавентура (Биглия, 86), Чалханоглу, Ребич (Рафаэл Леау, 68).
Предупреждения:
Лучони (49), Габбия (63).

 

Фиорентина – Брешия 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
22 июня, 20.30, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 17, пенальти Доннарумма, 1:1 – 29 Пеццелья.
ФиорентинаДронговски, Касерес, Пеццелья, Чеккерини, Далберт (Лирола, 46), Данкан (Геззаль, 67; Миленкович, 73), Пульгар, Кастровилли, Кьеза (Соттиль, 90), Влахович, Рибери (Кутроне, 90).
БрешияЙоронен, Сабелли, Папетти, Матею, Семприни (Мартелла, 84), Бьярнасон (Ромуло, 55), Тонали, Дессена, Змргал (Шпалек, 66), Скрабб (Торрегросса, 55), Доннарумма.
Предупреждения:
Касерес (15), Чеккерини (22), Далберт (32), Папетти (61), Семприни (75), Шпалек (81), Торрегросса (86), Кьеза (87).
Удаление:
Касерес (70).

 

Болонья – Ювентус 0:2 (0:2, 0:0)
Дата проведения
22 июня, 22.45, «Ренато Далль'Ара»
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Голы:
0:1 – 23, пенальти Роналду, 0:2 – 36 Дибала.
БолоньяСкорупски, Томиясу, Ларангейра, Денсвил, Дейкс, Медель (Поли, 82), Сванберг (Паласио, 57), Орсолини (Джувара, 82), Сориано (Домингес, 75), Сансоне (Канджано, 82), Барроу.
ЮвентусШченсны, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо (Данило, 66), Бентанкур, Пьянич (Рэмзи, 71), Рабьо (Матюиди, 70), Бернардески, Дибала (Дуглас Коста, 79), Роналду.
Предупреждения:
Сориано (35), Де Шильо (66), Бентанкур (69), Данило (82).
Удаление:
Данило (90).

 

Верона – Наполи
Дата проведения
23 июня, 20.30, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика

 

СПАЛ – Кальяри
Дата проведения
23 июня, 20.30, «Паоло Мацца»
превью матча онлайн статистика

 

Торино – Удинезе
Дата проведения
23 июня, 22.45, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика

 

Дженоа – Парма
Дата проведения
23 июня, 22.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Интер – Сассуоло
Дата проведения
24 июня, 20.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Рома – Сампдория
Дата проведения
24 июня, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Аталанта – Лацио
Дата проведения
24 июня, 22.45, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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