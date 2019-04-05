Илья Брызгалов: «Поговорил бы со Сталиным, у меня много к нему вопросов. Не отрекаюсь от этой темы»

Бывший вратарь сборной России и ряда клубов НХЛ Илья Брызгалов рассказал, с кем из исторических личностей хотел бы пообщаться.

– Помню, как на чемпионате мира в 2013 году у вас спросили в интервью, с кем из исторических персон вы хотели бы побеседовать один на один. Вы назвали очевидно одиозного грузина. Сталин вам по-прежнему интересен?

– Если бы кого-то еще выбирать, я бы хотел поговорить с Альбертом Эйнштейном. С большим удовольствием!

Очень много интересных людей. И я не отрекаюсь от того, что и сейчас поговорил бы со Сталиным. Он одна из самых знаменитых фигур мировой истории XX века. Его постоянно обсуждают.

Поговорил бы не потому, что я его фанат. У меня много к нему вопросов, на которые я хотел бы услышать ответ.

Правильно вы говорите, что это одиозная личность. Нам сложно судить, мы не жили в те времена. Эти ужасные репрессии, загубленные жизни... Виновные, невиновные. Это огромный кошмар. Огромная трагедия нашей страны.

Я бы поговорил со Сталиным, задал бы вопросы. Я не отрекаюсь от этой темы, – сказал Брызгалов.

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