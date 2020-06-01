ЦСКА продолжает переговоры с Гончаренко. Вероятно, решение примут во вторник

Руководство ЦСКА ведет переговоры с с целью оставить 43-летнего тренера во главе команды до конца текущего сезона, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сегодня во второй половине дня состоится тренировка. В ее рамках руководить командой, судя по всему, будет , один из ассистентов Гончаренко.

Как отмечается, после субботнего матча 23-го тура с «Зенитом» (0:4) главный тренер подал заявление об уходе по собственному желанию, но оно пока не подписано. В мае Гончаренко заключил с московским клубом новый контракт, рассчитанный на год.

Окончательное решение касательно будущего белорусского тренера с высокой долей вероятности последует не в понедельник, а во вторник.

Возможно, Гончаренко уходит из ЦСКА. У нас к нему всего два вопроса