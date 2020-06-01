Сетьен о работе ВАР в матче «Реала»: «Все видели, что произошло. Каждый сделает собственные выводы»

Теги Барселона Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига судьи Хавьер Эстрада Фернандес видеоповторы Кике Сетьен Футбол

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал победу мадридского «Реала» над «Реал Сосьедад» (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Испании.

Благодаря этому результату «Мадрид» сравнялся с каталонским клубом по количеству набранных очков и занимает первое место в турнирной таблице по дополнительным показателям.

«Есть вещи, которые мы не можем контролировать, и это не зависит от нас. Мы просто должны побеждать. Что касается вчерашнего матча, все видели, что произошло, каждый сделает собственные выводы.

По разнице мячей мы действительно ниже. Но у нас все еще одинаковое количество очков. У «Реала» тоже нет права на ошибку. Исход многих чемпионатов решался в последних играх.

Все по-прежнему. Мы позади, но есть еще восемь игр, и мы хотим побеждать в каждом матче и находиться в гонке до последнего. Я знал, что мы должны выигрывать почти все игры, как и они. 

Я концентрируюсь на «Барселоне». У нас есть игровые проблемы, и я очень рад, что нам удается сделать многие вещи. Мы выиграли два матча и один раз сыграли вничью. Мы забили шесть мячей и ни разу не пропустили.

ВАР – это средство, которое может сделать игру лучше, но он должен использоваться с более ясным взглядом на вещи. Спрашивать, почему одни эпизоды просматривают, а другие – нет, – это честно. Это может привести к мысли о том, что ВАР используется не очень хорошо», – сказал Сетьен.

На матче между «Реалом и «Сосьедадом» работала бригада Хавьера Эстрады Фернандеса. Мадридская команда открыла счет с пенальти. Чтобы засчитать второй гол гостей, судьям потребовалось воспользоваться ВАР с целью понять, по правилам ли играл нападающий Карим Бензема перед результативным ударом.

«Реал» – снова лидер Ла Лиги. Победу над «Сосьедадом» определили два спорных решения судьи

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