«Реал» недоволен расписанием Ла Лиги: между 33-м и 34-м турами у них 62 часа отдыха, у «Барсы» – 118

«Реал» недоволен календарем на ближайшие туры Ла Лиги, сообщает As.

По информации источника, в клубе считают несправедливым расписание матчей в 33-м и 34-м турах чемпионата Испании.

В 33-м туре сыграет с «Атлетико» 30 июня в 23:00 по московскому времени, а «Реал» примет «Хетафе» 2 июля в 23:00.

В 34-м туре «Реал» сыграет раньше «Барсы»: «сливочные» отыграют в гостях с «Атлетиком» 5 июля в 15:00, а каталонцы – в гостях с «Вильярреалом» 5 июля в 23:00.

«Реал» недоволен тем фактом, что между 33-м и 34-м турами у них будет на 56 часов меньше для восстановления, нежели у «Барселоны» (62 часа у «Реала», 118 у «Барсы»).

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