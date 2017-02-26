В боксы единственного афроамериканского гонщика NASCAR подбросили висельную петлю

NASCAR выпустила заявление, в котором сообщила о том, что перед отложенной из-за погоды гонки в Алабаме в боксах пилота Буббы Уоллеса была оставлена висельная петля.

Подобный жест считается в США проявлением расизма из-за устойчивой ассоциации с судом Линча. В последние годы петли, в частности, подбрасывались в музеи афроамериканской культуры. Уоллес – единственный афроамериканец на решетке NASCAR.

Отметим, что недавно серия запретила флаги Конфедерации на гонках чемпионата. Уоллес являлся активным сторонником данной меры.

«Мы рассержены и очень серьезно воспринимаем этот отвратительный акт. Мы немедленно начали расследование и сделаем все, чтобы установить данного человека и исключить его из спорта. В NASCAR нет места расизму», – говорится в заявлении.

Из-за ограничений, связанных с пандемией, единственными людьми, имеющими доступ в боксы, являются сотрудники команд, серии и автодрома.

Сам гонщик также высказался по поводу инцидента:

«Сегодняшний отвратительный акт расизма и ненависти чрезвычайно огорчил меня и стал болезненным напоминанием о том, что нам как обществу еще предстоит пройти большой путь».

Льюис Хэмилтон вышел на массовый протест против расизма. И основал комитет имени себя для продвижения темнокожих в автоспорт

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