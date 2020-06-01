Самолет с баннером «Жизни белых важны» пролетел над стадионом в начале матча «Ман Сити» – «Бернли»

На старте матча чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Бернли» произошел необычный инцидент.

После того как игроки поднялись с колена в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»), над стадионом пролетел самолет с надписью White Lives Matter Burnley («Жизни белых важны, «Бернли») и сделал несколько кругов, прежде чем улететь.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill

«Бернли» на официальном сайте извинился за это происшествие.

«Футбольный клуб «Бернли» решительно осуждает действия тех, кто несет ответственность за самолет и оскорбительный баннер, который пролетел над стадионом «Этихад» в понедельник вечером.

Это никоим образом не отражает того, что представляет собой футбольный клуб «Бернли», и мы будем полностью сотрудничать с властями, чтобы выявить виновных и выдать пожизненные запреты на посещение стадиона», – говорится в заявлении клуба.

Стоит отметить, что «Бернли» – один из самых «белых» клубов АПЛ. В заявке ланкаширского клуба в этом сезоне лишь один темнокожий игрок (Али Койки – не выходил на поле), а также метис Аарон Леннон (покинет клуб 30 июня, так как не договорился о продлении контракта).