Канадский журналист предложил переименовать приз лучшему игроку Кубка Стэнли «Конн Смайт»: «Трофей назван в честь расиста»

Журналист Toronto Sun Стив Симмонс предложил переименовать «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному игроку Кубка Стэнли.

Трофей был учрежден в 1964 году. Он назван в честь бывшего тренера, менеджера, президента и владельца «Торонто» Конна Смайта.

«После просмотра Герба Карнеги Конн Смайт сказал, что заплатил бы 10 тысяч долларов тому, кто сделает Карнеги белым.

Конечно, он был шутником. Он также был расистом.

Карнеги был достаточно хорош, чтобы играть в НХЛ в конце 1940-х, начале 50-х. Но «Мэйпл Лифс» и другие клубы лиги не подписывали его. У него никогда не было возможности играть на высшем уровне, потому что он был черным.

Трофей, который вручается самому ценному игроку плей-офф Кубка Стэнли, назван в честь Смайта. Назван в честь расиста. Такого больше не должно быть», – написал канадец.