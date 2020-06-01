Гари Невилл: «Погба – единственный игрок мирового класса в «МЮ»

Бывший защитник высказался о роли полузащитника .

«Нет никаких сомнений в том, что сосредоточенный Поль Погба в «Манчестер Юнайтед» может стать великим игроком. Его передачи, его голы – это полезно. В последние пару сезонов они были к месту.

Он на одном уровне с лучшими на позиции во всей Европе. Это вопрос встраивания.

Надеюсь, что с экономическими проблемами в Европе команды не смогут потратить 80, 90 или 100 миллионов на новых игроков, «Манчестер Юнайтед» сохранит его, и Поль Погба поймет, что он остается в «Манчестер Юнайтед».

Все, что я когда-либо просил у Поля Погба – это его приверженность. Что касается игры, я никогда не обвинял его в проблемах «Манчестер Юнайтед» на протяжении многих лет.

Я действительно считаю, что он единственный настоящий игрок мирового класса в этой команде. Два года назад я бы назвал .

Он должен управлять атакой, и если есть постоянные предположения и вопросы насчет будущего, это создает в раздевалке сомнения. Теперь я чувствую, что у этой команды больше шансов на успех», – сказал Невилл.