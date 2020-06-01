Уткин о действиях РПЛ: «Прядкин – предатель. Когда его вызвали на допрос в СК по надуманному делу, его поддержали все клубы»

Журналист и блогер высказался о роли президента РПЛ Сергея Прядкина в непоследовательности при переносе матчей команд, в которых есть заболевшие коронавирусом.

«Он находится в уникальном положении. Буквально минувшей зимой его хотели сместить с должности, были к этому близки. Он был снова избран президентом лиги абсолютно всеми клубами, единогласно. Это уникальный случай.

Чисто теоретически может потребовать, может настаивать на смене руководства, но не в ситуации, когда все участники РПЛ подтверждают его полномочия. Это делает смену руководителя невозможной.

Сергей Прядкин – действительно президент всех российских клубов, все их интересы солидарны. Как же такое может быть, что он просто устраняется от решения проблемы и не может сказать «нет» господину Ротенбергу?

Какой разный смысл поступков: есть (говорят: «торгаш», «ритейл»)... И как бросается в глаза отношение к сопернику, к человеку. Ведь в футболе соперник – это партнер. Без соперника ты не сыграешь. Слабого соперника обыгрывать недостойно, потому что ты не демонстрируешь свою силу. Ведь смысл состязания в том, чтобы один другого превозмог.

Галицкий соглашается на перенос игры с . Человек, который сам заработал свою империю. А здесь все происходит совершенно по-другому. Вот как это объяснить? А мы все с вами знаем, как это объяснить. И объясняем.

Но я думаю, что Сергей Прядкин после всего этого просто предатель. Он прячется за тем, что на самом деле это не существует. Совершенно очевидно, что проработать универсально работающий документ в ситуации всемирной эпидемии, скорее всего, невозможно.

Совершенно очевидно, что подобные ситуации будут складываться. Единственный аморальный поступок, который в этой ситуации можно совершить – устраниться от решения проблем, от поиска компромисса, к которому тебя обязывает должность. А если учесть, что она еще и выборная, и поддержали тебя все участники, то это аморально в квадрате.

А напомню, что произошла эта поддержка, когда Сергея Геннадьевича Прядкина вообще-то вызывали на допрос в Следственный комитет. По надуманному поводу, по делу, к которому он не имел никакого отношения, но мы живем там, где живем, и прекрасно понимаем, что вызов в СК по поводу, которого не существует, пугает гораздо сильнее, потому что заинтересованной стороне даже повода не потребуется, чтобы включилась такая могучая и неотвратимая сила.

Но все проблемы отступили. А потом случилось то, что случилось», – сказал Уткин.

РПЛ, ты как? Ты где? Ты для чего?