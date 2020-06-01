«Нужно было удалять Оздоева и Дивеева. Карасеву – двойка». Арбитр Федотов о матче ЦСКА – «Зенит»

Арбитр Игорь Федотов оценил работу судейской бригады Сергея Карасева в матче 23-го тура между ЦСКА и (0:4).

«Начну с первой явной ошибки. На 14-й минуте матча Азмун находился в офсайде, который засчитан не был. Далее – на 50-й минуте Оздоева следовало наказать красной карточкой за удар прямой ногой игрока . Игрок, который атакует одной или двумя ногами спереди, сбоку или сзади, тем самым допуская возможность причинить травму, наказывается красной карточкой. Вспомните момент с Подберезкиным в игре «Урала» и «Рубина»: там его удалили, а здесь Оздоева – нет. Хотя моменты схожие, просто Оздоев шел в голень, а Подберезкин – в бок.

Удаление должно было быть и у ЦСКА: на 73-й минуте Азмун играл головой в мяч, а Дивеев попал ногой ему по голове. У игрока ЦСКА на тот момент уже была желтая карточка. Соответственно, надо было показывать ему вторую желтую и удалять с поля. У судьи была отличная позиция в том моменте, обзор никто не перекрывал. Наверное, он просто залип.

Удаление Карпова на 89-й минуте вопросов не вызывает – он лишал Дзюбу явной возможности забить гол. А вот пенальти на 93-й минуте не было – рука у Дивеева была прижатой. Это простой момент как для ВАР, так и для арбитра. Стоило продолжить игру. Если ставить оценку Сергею Карасеву, то это будет двойка», – сказал Федотов.