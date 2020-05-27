«Кто-то хочет, чтобы российский футбол опозорился дважды, а «Уфа» сыграла мальчиками». В клубе опровергли слухи о коронавирусе

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов опроверг сообщение о том, что в команде зафиксирован случай заражения коронавирусом.

«Тот факт, что буквально перед матчем появляются подобные провокационные, идущие вразрез с ежедневными анализами футболистов «Уфы», у которых не выявили ни одного случая за все время... Такие заявления выходят со ссылкой на мутные, неназванные источники.

Это говорит только об одном – кто-то хочет, чтобы российский футбол опозорился дважды. И кто-то хочет, чтобы «Уфа» сыграла мальчиками.

Уверенно и твердо всем говорю, что этого не будет. Поскольку футболисты «Уфы» в прекрасной форме и по состоянию здоровья, и в спортивном плане. Завтра будет хорошая, интересная игра, в которой убедительную победу одержит та команда, которая сейчас сильнее», – заявил Мурзагулов.

Ранее в «Ростове» было зафиксировано 6 случаев заражения, команда ушла на карантин, а против «Сочи» играли футболисты 2001-2004 годов рождения.

10:1 «Сочи» и «Ростова» – напоминание, что нам нужна дотошная, а не компромиссная лига