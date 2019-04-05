«Магнитка» может обменять Каблукова и Береглазова в «Авангард» на Бека

Магнитогорский «Металлург» может обменять форварда Илью Каблукова в «Авангард», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Хоккеист может статью частью обмена, в результате которого в омский клуб также перейдет защитник Алексей Береглазов.

Взамен «Магнитка» получит форварда Тэйлора Бека.

Каблуков подписал контракт с «Металлургом» сегодня, 2 июня. Ранее он расторг соглашение с «Амуром», куда перешел 28 мая в результате обмена из СКА.

В минувшем сезоне КХЛ Каблуков провел 48 матчей и отметился 3 передачами.

Бек набрал 36 (14+22) очков в 56 играх регулярного чемпионата, также отметился 3 передачами в 6 матчах плей-офф.

Годовая зарплата Бека составляет 70 млн рублей. Ранее стало известно, что омский клуб может отправить игрока в ВХЛ через список отказов. Отмечается, что в случае обмена контракт будет перезаключен на новых условиях.

Береглазов в минувшем сезоне сыграл 46 матчей и набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «+1» и 10 минутах штрафного времени. В 5 матчах плей-офф защитник не отметился результативными действиями при показателе «-4».