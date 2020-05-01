«Зенит» опроверг информацию о выплате 347,2 млн руководству клуба

«Зенит» выступил с заявлением относительно информации о выплатах почти 350 миллионов рублей руководству клуба.

«Информации о суммах, якобы выплаченных совету директоров, не соответствует действительности – место в совете директоров ФК «Зенит» не предусматривает никаких финансовых выплат со стороны клуба.

Согласно правилам бухгалтерского учета, она складывается из окладов и вознаграждений за финансово-экономические, коммерческие и спортивные результаты, а также предусматривает страховые взносы только штатным сотрудникам клуба: членам правления, генеральному директору, руководителям спортивного блока и основных подразделений, а также все налоги и социальные отчисления – по этому показателю ФК «Зенит» входит в число крупнейших налоговых плательщиков в Санкт-Петербурге», – заявили в пресс-службе клуба.

«Зенит» выплатил руководителям клуба 347,2 млн рублей в 2019 году