Марко Николич: «Понимаю, что прихожу после легенды. Будет тяжело заслужить уважение болельщиков «Локомотива»

Главный тренер высказался о давлении со стороны болельщиков после увольнения .

– Вы не боитесь, что чемпионат для «Локомотива» возобновится тем, что на трибунах болельщики не будут поддерживать вас и команду, а станут протестовать против руководства. Вы готовы к работе в таких условиях?

– Не боюсь. Я не из тех, кто боится. Кто недостаточно смел, не добьется успеха в футболе. Везде, где я работал, у меня были отличные отношения с болельщиками.

Я понимаю, что прихожу после легенды, одного из самых больших русских тренеров за 30-40 лет, его абсолютно заслуженно обожают болельщики. Да, мне будет тяжело заслужить их уважение. Но в начале всегда так. Важно, что будет в конце.

В юности я сам был болельщиком, поэтому все понимаю. Любовь нужно заслужить. Бороться за клуб и добиваться результата – это самое важное.

И все же на поле играет команда, и я уверен, что болельщики не пойдут против игроков – они должны продолжать биться, тогда болельщики будут их поддерживать, – сказал Николич.

Кто такой Николич? И правда ли он так хорош с молодежью? Мы все изучили