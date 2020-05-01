Гол Павлюченко Чехии на ЧЕ-2012 признан лучшим в матчах сборной России на Евро

Сборная России в инстаграме провела голосование среди подписчиков, выбиравших лучший гол национальной команды на чемпионатах Европы.
По результатам опроса болельщиков лучшим был признан мяч Романа Павлюченко в ворота сборной Чехии на Евро-2012.
Удар Павлюченко опередил в голосовании голы Андрея Аршавина шведам и голландцам на Евро-2008, гол Василия Березуцкого англичанам на Евро-2016 и еще один гол Павлюченко в ворота сборной Нидерландов на Евро-2008.
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