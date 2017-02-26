🏎 Сезон «Формулы-1» стартует 5 июля. Опубликован календарь первых восьми этапов сезона

объявила даты проведения первых восьми Гран-при в 2020 году.

Чемпионат проведет по две гонки в Австрии и Великобритании, а также этапы в Венгрии, Испании, Бельгии и Италии. «Ф-1» сообщила, что первые Гран-при пройдут без зрителей.

Расписание гонок «Формулы-1» на сезон-2020 (первые восемь этапов)

Гран-при Австрии – 5 июля

Вторая гонка в Шпильберге – 12 июля

Гран-при Венгрии – 19 июля

Гран-при Великобритании – 2 августа

Вторая гонка в Сильверстоуне – 9 августа

Гран-при Испании – 16 августа

Гран-при Бельгии – 30 августа

Гран-при Италии – 6 сентября

Сезон-2020 должен был начаться 15 марта в Мельбурне, однако первые десять гонок были отменены или перенесены из-за пандемии коронавируса. Этапы в Австралии, Нидерландах, Монако и Франции не состоятся в 2020 году.

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