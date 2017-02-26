🏎 Сезон «Формулы-1» стартует 5 июля. Опубликован календарь первых восьми этапов сезона

«Формула-1» объявила даты проведения первых восьми Гран-при в 2020 году.
Чемпионат проведет по две гонки в Австрии и Великобритании, а также этапы в Венгрии, Испании, Бельгии и Италии. «Ф-1» сообщила, что первые Гран-при пройдут без зрителей.
Сезон-2020 должен был начаться 15 марта в Мельбурне, однако первые десять гонок были отменены или перенесены из-за пандемии коронавируса. Этапы в Австралии, Нидерландах, Монако и Франции не состоятся в 2020 году.
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