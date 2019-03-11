Заявление Правления СБР с критикой Драчева удалено с сайта организации. У Sports.ru есть все скрины

На сайте Союза биатлонистов России (СБР) сегодня было опубликовано заявление Правления организации по поводу проведения 11 июля внеочередной отчетно-выборной конференции СБР, на которой могут выбрать нового президента.

В настоящее время СБР возглавляет .

Заявление содержало 12 пунктов, объясняющих причины созыва и проведения отчетно-выборной конференции, а также список финансовых и других претензий к президенту СБР.

Документ был подписан первым вице-президентом СБР Алексеем Нуждовым, вице-президентами и Юрием Векшиным, а также членами правления и Андреем Левуниным.

Позднее заявление было удалено с сайта СБР. В распоряжении Sports.ru имеются скрины заявления.

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