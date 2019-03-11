Заявление Правления СБР с критикой Драчева удалено с сайта организации. У Sports.ru есть все скрины

Теги Иван Черезов СБР Виктор Майгуров Владимир Драчев Юрий Векшин Алексей Нуждов Андрей Левунин Биатлон

На сайте Союза биатлонистов России (СБР) сегодня было опубликовано заявление Правления организации по поводу проведения 11 июля внеочередной отчетно-выборной конференции СБР, на которой могут выбрать нового президента.

В настоящее время СБР возглавляет Владимир Драчев.

Заявление содержало 12 пунктов, объясняющих причины созыва и проведения отчетно-выборной конференции, а также список финансовых и других претензий к президенту СБР.

Документ был подписан первым вице-президентом СБР Алексеем Нуждовым, вице-президентами Виктором Майгуровым и Юрием Векшиным, а также членами правления Иваном Черезовым и Андреем Левуниным. 

Позднее заявление было удалено с сайта СБР. В распоряжении Sports.ru имеются скрины заявления.

ФОТО

«Драчев не исполняет законодательство РФ и полностью оторван от решения реальных задач». Заявление Правления СБР по выборам президента 11 июля

Правление СБР: «Из обещанных Драчевым нескольких сотен миллионов за 2 года реально поступили 10. Стратегические партнеры прекратили диалог»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья