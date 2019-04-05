Майоров про слова Навального о Фетисове: «Человек поддерживает поправки, которые будут способствовать справедливости. Где позор?»

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал высказывание Алексея Навального о позиции Вячеслава Фетисова по поводу поправок в Конституцию.

Ранее Фетисов снялся в видеоролике в поддержку принятия поправок в Конституцию РФ вместе с другими известными россиянами.

Среди них – олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, дизайнер Артемий Лебедев, актеры Иван Охлобыстин и Василий Лановой, хирург Лео Бокерия. 

Навальный назвал всех участников ролика позором страны, предателями и людьми без совести.

«Для меня слова Навального – это шок! В чем позор, если человек поддерживает поправки, которые будут способствовать улучшению нашей жизни, способствовать справедливости? Где позор? Честно говоря, я не вижу.

Я не понимаю людей, которым все всегда не нравится. Кто бы что ни делал, человеку все это не нравится. Когда-нибудь можно от них услышать что-то хорошее о нашей стране? Если ему не нравится, чего он здесь живет-то? Уехал бы в другую страну», – сказал Майоров.

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