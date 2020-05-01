ЦСКА сыграет со «Спартаком» 30 июня, «Ростов» встретится с «Зенитом» 22 июля в 30-м туре

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РПЛ опубликовала календарь оставшейся части чемпионата России.

В 23-м туре ЦСКА примет «Зенит» 20 июня в 19:00. В 25-м туре армейцы сыграют со «Спартаком» 30 июня в 20:30.

В матче 26-го тура «Краснодар» встретится с «Зенитом» 5 июля в 20:30. 8 июля в 20:30 «Спартак» примет «Локомотив» в рамках 27-го тура.

В 29-м туре «Локомотив» будет играть с ЦСКА 15 июля в 20:30. В последний день чемпионата, 22 июля, «Ростов» встретится с «Зенитом» в 19:00.

📅 РПЛ опубликовала календарь чемпионата и Кубка России. «Зенит» сыграет с ЦСКА 20 июня

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