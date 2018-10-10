Боец UFC Агапова: «У меня был план, как бомжевать в США. Я была готова убивать голубей и жарить их на костре»

Боец наилегчайшего веса UFC Мария Агапова рассказала о жизни в США до того момента, пока не подписала контракт с промоушеном.

«Были моменты, когда я готова была остаться на улице и жить где придется. У меня даже был план, как можно там бомжевать. Хотела сдать вещи в камеру хранения, купить палатку и жить в ней.

Тренироваться, мыться и заряжать телефон можно было в зале, а вот с ночлегом были проблемы. До того момента, когда у меня появились спонсоры и контакт с UFC, у меня был полностью разработан план, как жить на улице.

Я была готова убивать голубей и жарить их на костре, но даже в мыслях не было возвращаться домой.

Когда денег не хватало на еду, мне помогали мои одноклубники и менеджеры. Они единственные были со мной в это трудное время. Я ушла в зал American Top Team, потому что мои старые одноклубники кинули меня и оставили одну, после того как я не смогла им заплатить проценты по долгам. Но менеджеры и одноклубники из ATT начали меня поддерживать», – заявила Агапова.

Свой дебютный бой в UFC Агапова проведет 13 июня в Лас-Вегасе против Мелиссы Гатто на UFC Fight Night 172.

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