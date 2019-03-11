СБР: «Размещение заявления членов Правления СБР на сайте стало следствием технической ошибки»

В пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР) сообщили, что заявление Правления СБР с критикой президента организации было размещено на официальном сайте по ошибке.

Заявление, подписанное первым вице-президентом СБР Алексеем Нуждовым и другими членами Правления, позднее было удалено с сайта СБР. В распоряжении Sports.ru имеются его скрины.

«Размещение заявления членов правления СБР на официальном сайте СБР стало следствием технической ошибки.

Данное заявление предназначалось для рассылки в региональные федерации биатлона», – заявили в пресс-службе.

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