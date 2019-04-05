Депутат Свищев: «Фетисов и Сотникова сделали для страны больше, чем Навальный. Пусть закроет рот и молчит»

Депутат Госдумы оценил высказывание Алексея Навального о позиции по поводу поправок в Конституцию.

Ранее Фетисов снялся в видеоролике в поддержку принятия поправок в Конституцию РФ вместе с другими известными россиянами.

Среди них – олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, дизайнер Артемий Лебедев, актеры Иван Охлобыстин и Василий Лановой, хирург Лео Бокерия.

Навальный назвал всех участников ролика позором страны, предателями и людьми без совести.

«Если бы он сделал столько же, сколько Сотникова и Фетисов, тогда бы он имел право открывать рот. Они сделали больше для страны, чем Навальный за всю свою жизнь со всеми своими друзьями. Депутаты выставили свою позицию, которую они считают необходимым высказывать.

У Навального может быть своя позиция, у Фетисова – своя, у меня – третья… Но называть позором тех людей, заслуженных, которые много сделали всего всей стране, он не имеет права. Как и не имеет права их унижать. Да даже если бы это были обычные рядовые граждане! Поэтому Навальный пусть закрывает рот и молчит.

Он назвал их продажными? Я уверен, что никто им за это не платил. Сотникову я не знаю, но Фетисова знаю лично. И те люди, которые сейчас выступают в агитационных роликах, я уверен, что не за деньги высказывают свою позицию. Это их позиция, их мнение.

У Навального свое мнение, у него огромное количество фондов и некоммерческих организаций, которые поддерживаются определенными группами. Поэтому Навальный пусть скажет за себя, это ему платят.

Как отношусь к поправкам? Наверное, настало время для поправок. У меня есть свое мнение: с чем-то я согласен, с чем-то я не согласен. Но я выражаю позицию своей партии, поэтому поддерживаю все те поправки, которые выставила моя партия», – сказал Свищев.

Майоров про слова Навального о Фетисове: «Человек поддерживает поправки, которые будут способствовать справедливости. Где позор?»