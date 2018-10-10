Борец и депутат Жан Беленюк: «По уровню расизма Украина легко даст прикурить США»

Чемпион Европы и мира по греко-римской борьбе, а также депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк прокомментировал массовые беспорядки в США на фоне убийства полицейским Джорджа Флойда.

«Когда меня спрашивают сталкиваюсь ли в Украине с проявлением расизма, всегда отвечаю что нет, хотя в подростковом возрасте не обошли и меня разного рода нападки со стороны различных маргиналов.

Но, это конечно несопоставимо с тем, что в 21 веке можем увидеть в стране с, казалось бы, развитой демократией. Не буду здесь призывать всех быть добрее и т.п., просто констатирую факт – по уровню расизма Украина даст прикурить США легко, у нас его намного меньше!

Это одна, но не единственная причина, почему я горд быть украинцем и жить в этой стране, при ее недостатках и достоинствах! А расизм, расизм идет на ###, сегодня я – Джордж Флойд», – заявил Беленюк.

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