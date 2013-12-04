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Sports.ru NBA

    Медиасервис MEGOGO получил права на трансляции всех игр и контента НБА в России

    Теги НБА телевидение Баскетбол

    Медиасервис MEGOGO заключил многолетний контракт с НБА.

    MEGOGO получил исключительные права на дистрибуцию трансляций всех игр и контента, произведенного НБА, и право на показ канала NBA-TV.

    Эксклюзивные права у MEGOGO начнутся с нового сезона НБА.

    Контракт заключен до 2023 года.

    «НБА – это лига, где стремится играть любой баскетболист мира. НБА – это игры, за трансляцию которых борются мировые медиакомпании. Мы провели большую совместную работу с коллегами из НБА и заключили эксклюзивный контракт, который позволит нашим компаниям достичь новых вершин, а все наши зрители и многомилионные поклонники баскетбола в России получат максимально удобный и легальный доступ к уникальному спортивному контенту мирового уровня, в том числе прямым трансляциям лучших игр НБА с комментариями на русском языке», – заявил генеральный директор MEGOGO Россия Виктор Чеканов.

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