Медиасервис MEGOGO получил права на трансляции всех игр и контента НБА в России

Медиасервис MEGOGO заключил многолетний контракт с НБА.

MEGOGO получил исключительные права на дистрибуцию трансляций всех игр и контента, произведенного НБА, и право на показ канала NBA-TV.

Эксклюзивные права у MEGOGO начнутся с нового сезона НБА.

Контракт заключен до 2023 года.

«НБА – это лига, где стремится играть любой баскетболист мира. НБА – это игры, за трансляцию которых борются мировые медиакомпании. Мы провели большую совместную работу с коллегами из НБА и заключили эксклюзивный контракт, который позволит нашим компаниям достичь новых вершин, а все наши зрители и многомилионные поклонники баскетбола в России получат максимально удобный и легальный доступ к уникальному спортивному контенту мирового уровня, в том числе прямым трансляциям лучших игр НБА с комментариями на русском языке», – заявил генеральный директор MEGOGO Россия Виктор Чеканов.

Любой кризис – это новые возможности. Групповой этап – лучшая инновация НБА