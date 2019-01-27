Александр Жулин: «Ставить программы онлайн сродни резиновым женщинам и безалкогольному пиву»

Тренер по фигурному катанию рассказал о том, как проводил время на самоизоляции.

— С просьбами поставить программу к вам кто-то из фигуристов обращался?

— Да, но пришлось отказывать — из-за невозможности нарушать самоизоляцию.

— А если попробовать делать это в онлайне?

— Даже не стал бы пытаться. В моем представлении это сродни резиновым женщинам и безалкогольному пиву. Даже не представляю, как может постановщик работать, не чувствуя человека. Не хочется даже думать о том, что такая необходимость в нашем виде спорта может наступить.

— От чего вы сильнее всего страдали во время пандемии?

— От невозможности поиграть с друзьями в футбол. Дома старался двигаться, но понимал, что с каждым днем лень все больше забирается в тело. К счастью, не поправился, а наоборот, похудел на 3 кг.

Прочитал статью японского нобелевского лауреата о том, что человек должен есть один раз в день, делая суточные перерывы между приемами пищи, и решил испытать этот метод на себе. Результат мне понравился. Так что пандемия прошла для меня под знаком здорового образа жизни, – сказал Жулин.