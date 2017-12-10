Спортивный арбитражный суд рассмотрит спор РУСАДА и WADA со 2 по 5 ноября

Спортивный арбитражный суд ( ) рассмотрит спор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства ( ) со 2 по 5 ноября.

Изначально заседание должно было состояться в мае, однако было перенесено из-за пандемии коронавируса.

В декабре 2019-го WADA отстранило Россию на четыре года от всех международных соревнований из-за изменений в базе данных Московской лаборатории, а также лишило РУСАДА статуса соответствия.

подало апелляцию в CAS.

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